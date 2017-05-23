‘İsterlerse kalırım’

F.Bahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Emenike, takımdaki geleceğiyle ilgili topu yönetime attı. Maç öncesi geleceği hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim. Her ihtimale hazırlıklıyım. Bunun kararını verecek olan ben değilim" ifadelerini kullandı.