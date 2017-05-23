 İsmail değişimi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    İsmail değişimi

    İsmail değişimi
    Dick Advocaat, Başakşehir kupa maçı kadrosunda 1 değişiklik yaptı. Advocaat, tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı'nın yerine İsmail Köybaşı'na ilk 11'de forma şansı verdi. Dün akşam Hasan Ali sağ bek, İsmail Köybaşı ise sol bekte görev aldı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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