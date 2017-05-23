Hedef 2020 olimpiyatları

2004 Atina Olimpiyat Oyunları 2.si Avrupa ve Akdeniz oyunları şampiyonu Fenerbahçe SK Boks Academy de antrenörlük yapan eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, ''Fenerbahçe Kulübü olarak Milli takımımıza en çok sporcu veren kulübüz. Milli takımımıza Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz 2020 olimpiyatlarına yine en çok sporcu veren kulüp olmak. Eskiden sporcu transferleri yapıyorduk. Şimdi ise alt yapılarımız ve Almanya'da yaşayan kardeşlerimizle yeni bir boks ordusu kurduk. İkili turnuvalarla yeni yetenekleri keşfediyoruz. Almanya TG WORNS kulübü ile yakın temas halindeyiz. Onlarla ikili kamplar yaparak sporcularımızı sürekli olarak hazır tutuyoruz. Çok güçlü bir alt yapımız geliyor. Bu konuda bize tüm imkanları sağlayan sayın başkanımız Aziz Yıldırım ve Amatör branşlar koordinatörü Fikret Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.



Son olarak Fenerbahçeli eski boksör ve boks şubesi kurucularından İsmet Uluğ anısına yapılan anma turnuvasında Fenerbahçe ve Almanya TG WORNS kulübü ile ikili maçta karşı karşıya gelen iki kulüp yeni yetenekleri denedi.



TG WORNS kulübü başkanı Yılmaz İlkay Arın, ''Bir türk olarak Vatan topaklarında olmak çok özel bir duygu. Fenerbahçe kulübü ile çok yakın temas halindeyiz. Biz Avrupa'da yaşayan yetenekli sporcuları türk sporuna kazandırmak için çalışıyoruz. Son olarak rahmetli İsmet Uluğ anısına bir turnuva organize ettik. Genç yetenekleri ülkemize getirdik. Burada tek amacımız, yetenekli sporcuları Türk boks'una kazandırmak. Fenerbahçe kulübü ile bu tür organizeleri sürekli yapıyoruz. İnşallah yetenekli gençlerimiz 2020 olimpiyatlarında Milli takımımızın kadrosunda yer alacaktır'' dedi.