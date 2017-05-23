Hedef 2020 olimpiyatları
?Fenerbahçe Boks Takım Antrenörlerinden Olimpiyat 2.'si Atagün Yalçınkaya, "Fenerbahçe Kulübü olarak Milli Takımımızın ve Türk boksunun lokomotifi olmaya devam edeceğiz'' dedi.
2004 Atina Olimpiyat Oyunları 2.si Avrupa ve Akdeniz oyunları şampiyonu Fenerbahçe SK Boks Academy de antrenörlük yapan eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, ''Fenerbahçe Kulübü olarak Milli takımımıza en çok sporcu veren kulübüz. Milli takımımıza Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz 2020 olimpiyatlarına yine en çok sporcu veren kulüp olmak. Eskiden sporcu transferleri yapıyorduk. Şimdi ise alt yapılarımız ve Almanya'da yaşayan kardeşlerimizle yeni bir boks ordusu kurduk. İkili turnuvalarla yeni yetenekleri keşfediyoruz. Almanya TG WORNS kulübü ile yakın temas halindeyiz. Onlarla ikili kamplar yaparak sporcularımızı sürekli olarak hazır tutuyoruz. Çok güçlü bir alt yapımız geliyor. Bu konuda bize tüm imkanları sağlayan sayın başkanımız Aziz Yıldırım ve Amatör branşlar koordinatörü Fikret Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Son olarak Fenerbahçeli eski boksör ve boks şubesi kurucularından İsmet Uluğ anısına yapılan anma turnuvasında Fenerbahçe ve Almanya TG WORNS kulübü ile ikili maçta karşı karşıya gelen iki kulüp yeni yetenekleri denedi.
TG WORNS kulübü başkanı Yılmaz İlkay Arın, ''Bir türk olarak Vatan topaklarında olmak çok özel bir duygu. Fenerbahçe kulübü ile çok yakın temas halindeyiz. Biz Avrupa'da yaşayan yetenekli sporcuları türk sporuna kazandırmak için çalışıyoruz. Son olarak rahmetli İsmet Uluğ anısına bir turnuva organize ettik. Genç yetenekleri ülkemize getirdik. Burada tek amacımız, yetenekli sporcuları Türk boks'una kazandırmak. Fenerbahçe kulübü ile bu tür organizeleri sürekli yapıyoruz. İnşallah yetenekli gençlerimiz 2020 olimpiyatlarında Milli takımımızın kadrosunda yer alacaktır'' dedi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:52
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Sessiz sedasız Avrupa’ya veda
Toplam 1
Yorum
bizimkiler 3 maç kazandı gelecek yıl da şampiyon oluverdiler. oysa ne kadar kollama o kadar başarı olduğunu kimse annayamadi. akhisar ts yi geçer mi geçer
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 26
Yorum
www bence sen akilli ol ve sus sonra sanada derlerki hayirli abd.patentli tesadüfü sampiyonluklar!!!anladin dimi ex baskan?yayinlayin lütfen.
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 26
Yorum
hiçbir ciddi başarı tesadüf değildir. sadece başarıyı çekemeyenler vardır. GS ile kafayı kırmış azize hanım.eurolig şampiyonu oldun ne güzel hala GS kıskançlığı
Hedef 2020 olimpiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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