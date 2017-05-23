Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede misafir takım taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-lacivertlilerin PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Ayrıca, Kayserispor'un Adanaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Bandırmaspor, Göztepe, Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra, Adana Demirspor Kulübü Antrenörü Ahmet Cingöz, kulüp görevlileri Mustafa Çiçekay ve Hüseyin Dora ile Bandırmaspor futbolcusu Sertaç Çam'ın da disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
x bizim millet ilber hocamın deyimiyle çok cahil yahu daha tesadüf kelimesinin anlamını bilmiyor aziz süper kupa da bizim müzemizde gel gel xD
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
1907 Ne Gs nin kazandigi Uefa kupasi ne de Bizim Eurocup tesaduf degil alinteridir. Tesekkurler...
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 29
Yorum
1907 haramdir size son iki yilin mhk ve tff ile alinan sampitonluklari yaziklar olsun insallah cikar bir taraflarinizdan
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