Bundesliga 2'de son dakika golüyle evinde 2-1 yenilip play out'a kalan 1860 Münih'te Teknik Direktör Vitor Pereira'yı kızdırdılar. Bir gazeteci F.Bahçe'nin eski çalıştırıcısına, "Gelecek sezon devam edecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Pereira, "Bu soru ciddi değil. Eğlence mi arıyorsunuz?" diye sert tepki gösterdi.