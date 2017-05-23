 ''Eğlence mi arıyorsunuz?" – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Eğlence mi arıyorsunuz?"

    ''Eğlence mi arıyorsunuz?"
    Bundesliga 2'de son dakika golüyle evinde 2-1 yenilip play out'a kalan 1860 Münih'te Teknik Direktör Vitor Pereira'yı kızdırdılar. Bir gazeteci F.Bahçe'nin eski çalıştırıcısına, "Gelecek sezon devam edecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Pereira, "Bu soru ciddi değil. Eğlence mi arıyorsunuz?" diye sert tepki gösterdi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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