Clichy resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluk için daha iddialı olacak bir kadro kurma çalışmalarında öne çıkan transfer hedeflerinden biri olan Gael Clichy, Manchester City'den ayrılacağını doğruladı.
31 yaşındaki Fransız oyuncu, kulübü ile biten sözleşmesini uzatmayacağını kaydederken, "Gelecek sezon burada olmayacağım" dedi.
İngiltere Premier Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak zar zar 3. sırada yer alan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, gelecek sezon için Monaco'dan Benjamin Mendy ya da Juventus'tan Alex Sandro'nun transferini istedi.
FENERBAHÇE'DE HASAN ALİ YA DA İSMAİL GİDEBİLİR
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile bir süredir görüşmelerde bulunurken, henüz mutlu sona ulaşamadı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen İsmail Köybaşı ise, bu sezon beklentilerin altında kaldı ve ayrılması gündemde.
8 SEZON ARSENAL FORMASINI TERLETTİ
Cannes altyapısında yetişen Clichy, 2003 yılında Arsenal'e transfer oldu. 8 sezon formasını giydiği Londra kulübünde önemli başarılara imza atan Fransız futbolcu, 2011'den bu yana Manchester City'nin başarısı için ter döküyor. Bu sezon tam 39 resmi maçta görev yapan Clichy, 2 gol atarken, asist yapmayı başaramadı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:46
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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