 Alper cezalı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Alper cezalı

    Alper cezalı
    Alper, Gençlerbirliği maçının 34. dakikasında sarı karı gördü ve cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı 33. hafta karşılaşmasına görev yapamayacak.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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