Advocaat’tan üçlük!

Dick Advocaat, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan basketbol takımını kutlarken, yönetime gönderme yaptı. Advocaat, "Futbolda bu başarı için çok iyi koç, çok iyi futbolcular ve çok iyi teknik ekip gerekir" dedi. Röportajı yapan muhabir de, "Hoca bir Obradovic değil ama tam bir Dobradovic" diyerek stüdyoya döndü.