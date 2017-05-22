"Verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz"
Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli erkek basketbol takımına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin tüm Türkiye'yi gururlandırdığı vurgulanarak, "Telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün, meydanlarda dev ekran kurarak finali yayınlayan belediyelere de teşekkür ettiği bir başka açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Tüm bu süreçte, taraftarlarımıza ve sporseverlere sağladıkları bu hizmetten ötürü sporun kucaklayıcı ve birleştirici gücünü ön plana çıkaran tüm il ve ilçe belediyelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği bulunan tüm organizasyonlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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"Tesadüf değil..."
Toplam 76
Yorum
uA Poyraz birader eyv kardeşim bilmukabele gs-bjk-fb ve diğerleri rekabet edek hatta birbirimizi yiyek ama söz konusu Avrupa ise destek olmalı
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'Ver Rodrigues’i al Kace’yi'
Toplam 9
Yorum
Ali rodrigez aslında tam bize göre etrafındakilr bize göre değil zaten bu kafada oldugunuz için selçuk sabri kene gibi yapıştılar sneijder tatil
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Büyük takas!
Toplam 66
Yorum
Zaaaaaa Tolgay'ı istiyorsanız Ozan 7 Milyon € gözden çıkartmanız lazım
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