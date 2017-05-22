Van Persie'den sevgilerle

Süper Lig'de Galatasaray'la 3.'lük mücadelesi veren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ümit Özat'ın ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Robin van Persie'nin golleriyle 2-1 kazandı.

Hafta içinde Başakşehir karşısında kupadan elenen sarı-lacivertliler bu galibiyetle yeniden moral buldu ve kritik galibiyetle puanını 60'a çıkararak yeniden sarı-kırmızılıların önüne geçti.

MOUSSA SOW'UN GOLÜ SAYILMADI

Moussa Sow'un 27. dakikada attığı gol, elle oynadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Moussa Sow, hakeme itirazda bulundu.

SELÇUK ŞAHİN FRİKİKTEN VOLKAN DEMİREL'İ AVLADI

2003 yılında İstanbulspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 12 sene boyunca forma giyen Selçuk Şahin, 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın 45+2. dakikasında frikikten attığı golle Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Bu pozisyonda eski takım arkadaşı Volkan Demirel'i mağlup eden 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti. Selçuk bu golleri biri penaltı, diğeri de frikikten olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarına bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

VAN PERSİE BERABERLİĞİ GETİRDİ!

Fenerbahçe 49. dakikada Van Persie'nin golüyle Gençlerbirliği deplasmanında beraberliği yakaladı. Jeremain Lens'in arka direğe ortasında kafa vuruşunu yapan Hollandalı golcü skoru 1-1'e getiren golü attı. Jeremain Lens ligdeki asist sayısını 10'a çıkardı.

İSMAİL KÖYBAŞI PENALTI KAZANDIRDI

Karşılaşmanın 73. dakikasında İsmail Köybaşı'nın yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı dedi. Penaltıda topun başına geçen Robin Van Persie kaleciyi ters köşeye yatırarak durumu 2-1 yaptı. Hollandalı yıldız, ligdeki 9. golüyle takımına galibiyeti getiren isim oldu.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre 1 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı'nın yerine İsmail Köybaşı'na ilk 11'de forma şansı verdi. Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği maçında sağ bek, İsmail Köybaşı ise sol bekte görev aldı.

Fenerbahçe'de Şener'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, kaleci Fabiano Ribeiro ve Jose Fernandao, kadroda yer almadı.

- Gençlerbirliği'nde tek eksik

Başkent ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasına tek eksikle çıktı.

Kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı devam eden takımın en golcü futbolcusu Serdar Gürler, sarı-lacivertlilere karşı forma giyemedi.

Ümit Özat, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Uğur Çiftçi'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Murat Duruer'i sahaya sürdü.

- Ümit Özat eski takımına karşı

Teknik direktör Ümit Özat, başkent ekibinin başında aktif futbolculuk hayatında uzun yıllar formasını giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye karşı 4. sınavına çıktı.

Özat, kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Spor Toto Süper Lig'de ise bir kez sarı-lacivertli takıma karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Özat yönetiminde Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye karşı birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etmişti.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası grup elemeleri ilk maçında deplasmanda rakibini 2-1 yenerken, Ankara'daki ikinci maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmayı ise 3-0'lık skorla kaybetmişti.

- Tribünler boş kaldı

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertli takımın taraftarlarına ayrılan tribünde büyük boşluklar göze çarptı. Gençlerbirliği taraftarları ise bundan önceki Fenerbahçe karşılaşmalarının aksine tribünleri rakip taraftarlardan daha fazla doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır anısına saygı duruşu yapıldı.