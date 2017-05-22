THY’den Final Four sürprizi

Avrupa'nın en iyi dört basketbol takımı, İstanbul'da düzenlenen Turkish Airlines Euroleague 2017'in son aşaması olan Final Four maçlarını bu hafta sonu oynadı. Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Yunan temsilcisi Olimpiakos arasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan final maçında Fenerbahçe 80-64 galip gelerek Turkish Airlines Euroleague 2017'nin şampiyonu oldu.



30 bin feette canlı yayın



Turnuvanın resmi sponsoru Türk Hava Yolları(THY), Türkiye saatiyle saat 21.00'de başlayan mücadeleyi, bu saatte seyahat eden yolculara sürpriz yaparak 30 bin feet yükseklikte canlı yayınladı. THY yolcuları, Wifi ve Live TV uygulaması bulunan uçak uçaklarda final maçını yerden binlerce metre havada izleme imkanı buldu.



Yolcuların önlerinde bulunan ekranlardan canlı yayınlanan o anlar ise THY'nin Bangkok-İstanbul seferini gerçekleştiren TK65 sefer sayılı tarifeli uçuşunda görüntülendi. Yolcular, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonu olduğu o anları heyecanla takip etti. Fenerbahçe forması giymiş bir yolcu ise takımının galibiyetini alkışlayarak kutladı.