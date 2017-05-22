THY’den Final Four sürprizi
Türk Hava Yolları(THY), Fenerbahçe ve Olimpiakos İstanbul’da karşı karşıya geldiği Turkish Airlines Euroleague’in final maçını, 30 bin Feet yükseklikte canlı olarak yayınladı.
Avrupa'nın en iyi dört basketbol takımı, İstanbul'da düzenlenen Turkish Airlines Euroleague 2017'in son aşaması olan Final Four maçlarını bu hafta sonu oynadı. Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Yunan temsilcisi Olimpiakos arasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan final maçında Fenerbahçe 80-64 galip gelerek Turkish Airlines Euroleague 2017'nin şampiyonu oldu.
30 bin feette canlı yayın
Turnuvanın resmi sponsoru Türk Hava Yolları(THY), Türkiye saatiyle saat 21.00'de başlayan mücadeleyi, bu saatte seyahat eden yolculara sürpriz yaparak 30 bin feet yükseklikte canlı yayınladı. THY yolcuları, Wifi ve Live TV uygulaması bulunan uçak uçaklarda final maçını yerden binlerce metre havada izleme imkanı buldu.
Yolcuların önlerinde bulunan ekranlardan canlı yayınlanan o anlar ise THY'nin Bangkok-İstanbul seferini gerçekleştiren TK65 sefer sayılı tarifeli uçuşunda görüntülendi. Yolcular, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonu olduğu o anları heyecanla takip etti. Fenerbahçe forması giymiş bir yolcu ise takımının galibiyetini alkışlayarak kutladı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:49
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Yeniden Cardona
Toplam 3
Yorum
gs03 Onu da alamayız. Biz 5 milyonu Anadolu kulüplerinden birine verip saçma sapan bir transfer yaparız.
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Pota fileleri Bogdanovic'te
Toplam 4
Yorum
MRT BİR FENERBAHÇELİ OLARAK BU YAZIYI KINIYORUM ! BU BAŞARI BÜTÜN TÜRKİYENİN ! BIRAKIN BU KİNİ ! ELELE OMUZ OMUZA KUTLUYALIM BU BÜYÜK BAŞARIYI !
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Biz kimiz herkes bilsin
Toplam 4
Yorum
murat1903 Beşiktaş bu ülkeye basketbolda ilk avrupa kupasını getiren takımd hatırladınmı ;)
THY’den Final Four sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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