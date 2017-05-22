 THY’den Final Four sürprizi – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    THY’den Final Four sürprizi

    THY’den Final Four sürprizi

    Türk Hava Yolları(THY), Fenerbahçe ve Olimpiakos İstanbul’da karşı karşıya geldiği Turkish Airlines Euroleague’in final maçını, 30 bin Feet yükseklikte canlı olarak yayınladı.

    Avrupa'nın en iyi dört basketbol takımı, İstanbul'da düzenlenen Turkish Airlines Euroleague 2017'in son aşaması olan Final Four maçlarını bu hafta sonu oynadı. Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Yunan temsilcisi Olimpiakos arasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan final maçında Fenerbahçe 80-64 galip gelerek Turkish Airlines Euroleague 2017'nin şampiyonu oldu.

    30 bin feette canlı yayın

    Turnuvanın resmi sponsoru Türk Hava Yolları(THY), Türkiye saatiyle saat 21.00'de başlayan mücadeleyi, bu saatte seyahat eden yolculara sürpriz yaparak 30 bin feet yükseklikte canlı yayınladı. THY yolcuları, Wifi ve Live TV uygulaması bulunan uçak uçaklarda final maçını yerden binlerce metre havada izleme imkanı buldu.

    Yolcuların önlerinde bulunan ekranlardan canlı yayınlanan o anlar ise THY'nin Bangkok-İstanbul seferini gerçekleştiren TK65 sefer sayılı tarifeli uçuşunda görüntülendi. Yolcular, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonu olduğu o anları heyecanla takip etti. Fenerbahçe forması giymiş bir yolcu ise takımının galibiyetini alkışlayarak kutladı.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    THY’den Final Four sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.