 TFF’den Fenerbahçe’ye kutlama – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    TFF’den Fenerbahçe’ye kutlama

    TFF’den Fenerbahçe’ye kutlama

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), THY Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için bir kutlama mesajı yayınladı.

    Konuya ilişkin TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "Fenerbahçe Basketbol Takımı, 2016-2017 Turkish Airlines Euroleague sezonu Final Four finalinde Olympiakos'u yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
    Türkiye'nin kıvanç kaynağı olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutlar, basketbol tarihine geçen bu önemli başarının mimarlarını yürekten tebrik ederiz."

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF’den Fenerbahçe’ye kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.