TFF’den Fenerbahçe’ye kutlama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), THY Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için bir kutlama mesajı yayınladı.
Konuya ilişkin TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Basketbol Takımı, 2016-2017 Turkish Airlines Euroleague sezonu Final Four finalinde Olympiakos'u yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Türkiye'nin kıvanç kaynağı olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutlar, basketbol tarihine geçen bu önemli başarının mimarlarını yürekten tebrik ederiz."
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:35
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Kupalı gençler kayıp
Toplam 2
Yorum
El aziz peki madem haklı bunlar fenerde neden hiç oynamadı bir tane bile yokmuydu oradan a takıma gelecek olan yedek bile olsa yok neden!!!!
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Murat Kosova konuşuldu
Toplam 9
Yorum
motta61 futbol ve basketbol maçını bu kadar güzel anlatan dünyada başka bir spiker görmedim , ses tonu akıcı türkçesi ve anı yaşaması muteşem 10...
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Biz kimiz herkes bilsin
Toplam 3
Yorum
efendilik hadi ordan basketbol kim siz kimsiniz efendilik sizin yaptığınız edepsizlikler ise yazık efendilik kalmamış dünyada
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