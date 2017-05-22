"Tesadüf değil..."

Başkan Aziz Yıldırım, Olympiacos zaferinin ardından yaptığı ilk açıklamada sponsorluk müjdesi verdi. Gelecek sezon Doğuş Grubu'yla ortaklık yapılacağını açıklayan Yıldırım, ezeli rakipleri Galatasaray'a da dokundurmadan edemedi! Sarı-kırmızılıların futboldaki UEFA zaferini daha önce "Tesadüf" diye niteleyen Aziz Yıldırım, Eurolegue'de başarılarının süreceğini belirterek, "Hedefimiz tesadüfi başarı değil, kalıcı başarıdır" dedi.



"Bundan sonra Fenerbahçe'nin hedefi, bu tesadüfi başarı değildir, kalıcıdır. 19 senedir başkanlık yapıyorum ve bu sürede amatör şubelere hep destek verdim. Türkiye'de sıfır şampiyonluk varken, 12-13 şampiyonluğa taşıdık. Bir gün kaybedince, bir suçmuş gibi de işlemeye başladılar."

"Murat Ülker ve ailesine buradan teşekkür ediyorum. Biz basketbolda yükselmeyi onunla yaptık. Doğuş ile beraber olursak, F.Bahçe basketbol takımı hep bu başarıları kazanır. Bu başarı her yıl Final Four'a katılmaktır."



"Madrid'de 3., geçen sene 2., bu sene ise şampiyon olduk. Fenerbahçe bir hata yapmazsa, hep bu başarıları kazanacaktır. 217 ülkeye yayın yapılmış. 1,2 milyar insanın seyrettiği söyleniyor. Bunu paralarla yapamazsınız. Fenerbahçe bunu çözdü. Fenerbahçe Türkiye'nin yüz akıdır, dünyaya Türkiye'yi tanıtan bir kulüptür. "

"Biz 2006'dan beri devamlı darbe yedik. FETÖ 2006'da başlayarak önledi. 2009'da şampiyonluğumuzu FETÖ önledi. 2011'de şampiyon olduk, bu sefer hapislere attılar.2 defa şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Başka bir kulübün başına bunlar gelseydi, kulüp kalmazdı. Aziz Yıldırım'ın istifa edip gitmesi kolaydır ama, bugüne kadar getirdiği işleri silmek zordur. Bunu da herkes anlayacak."