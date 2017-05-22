 TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi kutladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi kutladı

    TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi kutladı

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe için kutlama mesajı yayımladı.

    Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşarak Türk basketbolu adına çok önemli bir başarı elde ettiğini ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

    Türk takımlarının Avrupa'da elde ettiği başarıların, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin en üst seviyeye geldiğini net bir şekilde gösterdiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

    "THY Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansını Dörtlü Final'de de sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe'nin oyuncu, antrenör ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir atmosfer oluşturan tüm basketbolseverleri kutluyorum."

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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