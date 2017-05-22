TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe için kutlama mesajı yayımladı.
Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşarak Türk basketbolu adına çok önemli bir başarı elde ettiğini ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Türk takımlarının Avrupa'da elde ettiği başarıların, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin en üst seviyeye geldiğini net bir şekilde gösterdiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:
"THY Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansını Dörtlü Final'de de sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe'nin oyuncu, antrenör ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir atmosfer oluşturan tüm basketbolseverleri kutluyorum."
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:08
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"Tesadüf değil..."
Toplam 38
Yorum
hah haha komik aziz yıldırım.tesadüf başarı budur. ülkemizde oynanmasa turnuva ispanyada olsa kupa alırmıydın sen.ama ülkeye hayırlı olsn kupa
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"Tesadüf değil..."
Toplam 38
Yorum
fb dadaş Adam kimseye gönderme yapmıyor. İşin doğrusunu söylüyor. Futbol takımlarında da böyle kaliteli hocayla uzun süreli çalışma olsa aynı başarı
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
GFB UTANCIMIZ Futbol subesi kalksin. GURURUMUZ bu KAHRAMANLAR bize yeter.
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