 Sow'dan maça damga vuran hareket – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sow'dan maça damga vuran hareket

    Sow'dan maça damga vuran hareket

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de Moussa Sow'un hareketi damga vurdu.

    Ankara deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de 27. dakikada Moussa Sow, topu eliyle ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk golü iptal etti ve Sow'a sarı kart gösterdi.




    Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır

    Golden sonra sosyal medyada gündem olan Moussa Sow, 'futbolda başarılı olamayınca basketbola yöneldi' yorumlarına neden oldu.

    İşte Twitter'da yazılanlar:
    *Bu Sow değil kanka Udoh blok vurmuş. Sow olsa vole vururdu

    *Sow elle gol atmiş, akli dünde kaldı galiba

    *Hakem Sow'un basketini 24 saniye hücum süresi dolduğu için saymadı :(

    *Fenerliler basketin etkisinden çıkamıyor az önce Sow eliyle gol attı

    *Sow, Ekpe gibi blok denedi

    *Sow çıktı Bogdanovic girdi kardeşim

    *Sow Tanrının eli yapmaya çalıştı hakem yemedi.

    *Sow çok basketbol izlemiş elle gol atıyor

    *Musa Sow da dün basketbol maçını izledi galiba elle gol atmaya çalıştı

    *O kadar alıştılar ki basketbola, golü de elle attı

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:17
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