Sow'dan maça damga vuran hareket
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de Moussa Sow'un hareketi damga vurdu.
Ankara deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de 27. dakikada Moussa Sow, topu eliyle ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk golü iptal etti ve Sow'a sarı kart gösterdi.
Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır
Golden sonra sosyal medyada gündem olan Moussa Sow, 'futbolda başarılı olamayınca basketbola yöneldi' yorumlarına neden oldu.
İşte Twitter'da yazılanlar:
*Bu Sow değil kanka Udoh blok vurmuş. Sow olsa vole vururdu
*Sow elle gol atmiş, akli dünde kaldı galiba
*Hakem Sow'un basketini 24 saniye hücum süresi dolduğu için saymadı :(
*Fenerliler basketin etkisinden çıkamıyor az önce Sow eliyle gol attı
*Sow, Ekpe gibi blok denedi
*Sow çıktı Bogdanovic girdi kardeşim
*Sow Tanrının eli yapmaya çalıştı hakem yemedi.
*Sow çok basketbol izlemiş elle gol atıyor
*Musa Sow da dün basketbol maçını izledi galiba elle gol atmaya çalıştı
*O kadar alıştılar ki basketbola, golü de elle attı
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:17
-
Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında
Toplam 5
Yorum
Dantes EUROLEAGUE ŞAMPİYONU sizi aşar, kendi aranızda Bjk-Kasmpaşa maçını yorumlayın siz. 1.5 Milyar insan canlı izledi ve FB AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!
-
Aboubakar kaçmaz
Toplam 14
Yorum
Beşiktaşlı Hiç gerek yok,çünkü 10milyoneuro etmez.Araştır bul getir.Cenk bile 20gol atmışken,Aboubakar 11 gol,sanki Cenkten daha fazla atmış gibi geliy
-
Mandzukic ısrarı sürüyor
Toplam 13
Yorum
hohoho SİZDE YALANDAN BİLE OLSA BÖLE HABER BİLE ÇIKMIYO O KADAR DÜŞÜKSÜNÜZ :D SEN BENCE GİT Bİ KÖŞEDE AĞLA :D
Sow'dan maça damga vuran hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.