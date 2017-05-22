 Silivri’de ikinci raunt – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Silivri’de ikinci raunt

    Silivri’de ikinci raunt
    FETÖ terör örgütünün "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" davasında ikinci raunt bugün. 24 Şubat'taki davada, F.Bahçe'nin müşteki talebi reddedilmiş, ve 'nun ise kabul edilmişti. Yıldırım ve Mosturoğlu'nun Silivri'deki davaya katılması bekleniyor.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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