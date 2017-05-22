 Ozan ve Şener yok – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ozan ve Şener yok

    Ozan ve Şener yok

    Gençlerbirliği maçının son hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla tamamlayan , saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya uçtu.

    Sarı-lacivertli kafilede sakatlıkları devam eden Ozan Tufan ile Şener Özbayraklı yer almadı.

    ?AZ SAYIDA TARAFTAR KARŞILADI
    'yi Ankara'da geçmiş yılların aksine az sayıda taraftar karşıladı. Sakat olan Şener Özbayraklı ile Ozan Tufan kafilede yer almadı. Kadro dışı bırakılan Van der Wiel'in yanı sıra Karavaiev de başkente götürülmeyen isimler arasındaydı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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