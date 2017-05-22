 Ortada iki seçenek – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ortada iki seçenek

    Ortada iki seçenek

    Sarı-lacivertli ekipte, Şener'in ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel'in yokluğunda Gençlerbirliği karşısında sağ bekte bugün Mehmet Topal oynayacak.

    Orta sahada Topal'ın boşluğunu ise Roman Neustadter'in doldurması bekleniyor. Orta alanı Neustadter-Josef- Alper üçlüsünden kurması beklenen Dick Advocaat, bir sürpriz yapıp Neustadter'in yerine Salih Uçan'ı da tercih edebilir. İleri uçta ise Sow- Lens-Van Persie görev alacak.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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