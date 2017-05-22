 Kupalı gençler kayıp – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kupalı gençler kayıp

    Kupalı gençler kayıp
    Başkan Aziz Yıldırım, U21 Ligi'nde şampiyon olan takımlarından hiçbir oyuncuyu U21 Milli Takımı'na almayan bir dönem F.Bahçe'de oynayan teknik direktör Abdullah Ercan için TFF'ye şikayet mektubu yazmıştı. Ancak şampiyon gençlerden birisi bile Süper Lig'de süre almadı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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