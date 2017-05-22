Katarina'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

Geçtiğimiz yıl oynanan final müsabakasında petrol zengini Dmitry Konov ve Aziz Yıldırım arasında tartışma çıkmış ve ikili adeta birbirine girmişti. Konov'un eşi Katarina Konks ise yaşananan gerilimden daha fazla gündeme gelmişti.

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Konks, Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan sonra yaptığı paylaşımla geçen yılki gerilimi unutmuş gözüktü.

Konks, Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 mağlup edip kupayı kaldırdığı müsabaka sonrası kişisel instagram hesabından Fenerbahçe logosuyla birlikte "Tebrikler! Congratulations" paylaşımını yaptı.

Konks'un paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar ve sosyal medyanın genelinde geniş yer tuttu.