Katarina'dan Fenerbahçe'ye tebrik!
Geçtiğimiz yıl Final Four’da CSKA Moskova – Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım ve eşi Konov’un tartışmasıyla gündeme gelen Katarina Konks, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Geçtiğimiz yıl oynanan final müsabakasında petrol zengini Dmitry Konov ve Aziz Yıldırım arasında tartışma çıkmış ve ikili adeta birbirine girmişti. Konov'un eşi Katarina Konks ise yaşananan gerilimden daha fazla gündeme gelmişti.
Güzelliğiyle ilgi odağı olan Konks, Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan sonra yaptığı paylaşımla geçen yılki gerilimi unutmuş gözüktü.
Konks, Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 mağlup edip kupayı kaldırdığı müsabaka sonrası kişisel instagram hesabından Fenerbahçe logosuyla birlikte "Tebrikler! Congratulations" paylaşımını yaptı.
Konks'un paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar ve sosyal medyanın genelinde geniş yer tuttu.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
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"Tesadüf değil..."
Toplam 71
Yorum
Gold Kardeşim tam bir Galatasaraylı olarak tebrik edeceğiz şu lafı görüyoruz yine soğuyoruz keşke ... diyoruz... Ne gerek var bunlara?
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Fırtına'nın büyüsü bozuldu
Toplam 1
Yorum
Ha Büyük Başkan. İstikrar çok önemli, örnek başak şehir. Ayrıca Ersun Hoca bizim için en iyisi Ben de Hugo kararına katılmıyorum ama karar onun
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Büyük takas!
Toplam 61
Yorum
ibrahim zeren ferrari ile şahin takası olmuş bu bildiğin bursa spor doğan görünümlü şahini fenere kaktırmış gelmişler tolgay la takas edecekler ;:D
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