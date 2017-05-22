 Katarina'dan Fenerbahçe'ye tebrik! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Katarina'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

    Katarina'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

    Geçtiğimiz yıl Final Four’da CSKA Moskova – Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım ve eşi Konov’un tartışmasıyla gündeme gelen Katarina Konks, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

    Geçtiğimiz yıl oynanan final müsabakasında petrol zengini Dmitry Konov ve Aziz Yıldırım arasında tartışma çıkmış ve ikili adeta birbirine girmişti. Konov'un eşi Katarina Konks ise yaşananan gerilimden daha fazla gündeme gelmişti.

    Güzelliğiyle ilgi odağı olan Konks, Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan sonra yaptığı paylaşımla geçen yılki gerilimi unutmuş gözüktü.

    Konks, Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 mağlup edip kupayı kaldırdığı müsabaka sonrası kişisel instagram hesabından Fenerbahçe logosuyla birlikte "Tebrikler! Congratulations" paylaşımını yaptı.

    Konks'un paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar ve sosyal medyanın genelinde geniş yer tuttu.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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