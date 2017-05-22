Gençlerbirliği - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Galatasaray ile birlikte 3. lük yarışı veren Fenerbahçe Süper Lig'de 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı.
Maç eksiği ile Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerek sarı-kırmızılıların tekrar önüne geçmek istiyor.
Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
STAT: 19 Mayıs
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAAT: 20.00
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie.
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Jeremain Lens, Alper, Van Persie, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:44
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Büyük takas!
Toplam 88
Yorum
KARTAL OZAN MI KİM Kİ O TOLGAYIN ANCAK AYAKKABISINI TAŞIR. TA KASMIŞ MIŞ MIŞ MIŞTA MUŞ MUŞ MUŞ :)
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Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 15
Yorum
antilegolas kac tane turk var deyıp te kıskanclıgın bu kadarını da yapabılmenıze hayret ettım.
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"Tesadüf değil..."
Toplam 102
Yorum
canyavuz takımda türk olunca olmuyor.gs de haci taffarel poposcu capone jardel olmasa uefa kupası ve süper kupa sadece hayalde kalırdı bence
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