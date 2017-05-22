 Gençlerbirliği - Fenerbahçe | Canlı Anlatım – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Gençlerbirliği - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

    Galatasaray ile birlikte 3. lük yarışı veren Süper Lig'de 32. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı.

    Maç eksiği ile Galatasaray'ın gerisine düşen rakibini deplasmanda yenerek sarı-kırmızılıların tekrar önüne geçmek istiyor.

    müsabakası öncesinde Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



    STAT: 19 Mayıs
    HAKEM: Ümit Öztürk

    YAYIN: beIN SPORTS 1
    SAAT: 20.00

    GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie.
    TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

    FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Jeremain Lens, Alper, Van Persie, Sow.
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:44
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