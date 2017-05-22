Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olması, Yunanistan basınında geniş yer buldu.
Yunanistan'ın önde gelen spor gazetelerinden Sportday, ''Olympiakos bizim gururumuzsun'' başlığını kullandı. Gazete, Olympiakos'un sadece 25 dakika mücadele edebildiğini, daha sonra Fenerbahçe'nin üstünlüğüne teslim olduğunu yazdı. Haberde, ''Spanoulis ve Printezis gibi oyuncular maça daha iyi konsantre olmalıydı.'' ifadelerine yer verildi.
''Sloukas, Fenerbahçe'nin sevinç gösterilerinde Yunan bayrağını unuttu'' başlığını atan Eleftheros Typos gazetesi ise "Olympiakos bir efsane gibi mücadele etti fakat gücü yetmedi." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin başarısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in rolünün önemine dikkati çeken gazete, sonuç ne olursa olsun Olympiakos'un Yunan basketbolu için başarılı bir temsilci olmaya devam ettiğini vurguladı.
''Olympiakos'u durduran Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu oldu'' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Olympiakos'un 4. şampiyonluk hayalinin bir sonraki Dörtlü Final'e kaldığına değindi. Olympiakos'un 25 dakika mücadele edebildiği yorumunda bulunan gazete, Fenerbahçe'nin galibiyeti hak eden taraf olduğunu belirtti.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:19
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Yeniden Cardona
Toplam 11
Yorum
austin jasue,cavanda alınırken ya bunların neilgisi var diye bağırıldı burda trftar jasueye çok yararlı olur cavanda çok hızlı filn diodu hatrlatma
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Eren’den iyi haber
Toplam 4
Yorum
Kabatşlı Eren müzmin sakat sanki en ufak harekette yerlerde sürünüyor o cüsseye rağmen bence bu çocukta çok Sorun var ? Çok yararlı olamadı ,olamadı?
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Mandzukic ısrarı sürüyor
Toplam 11
Yorum
kartal gol gol gol mandzukic taison dudu benatia konoplyanka bunları aldıkmı çok sağlam takım oluruz uefayıda alırız inşallah
Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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