F.Bahçe'den bu akşam sürprizler var
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon bitiren Fenerbahçe, zaferinin coşkusunu bu akşam taraftarıyla yaşayacak.
Taraftarların Bağdat Caddesi'ne davet edildiği açıklamada, "Oyuncularımız üstü açık takım otobüsü ile saat 19.00'da Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçerek Avrupa şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla kutlayacak." denildi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:29
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Rotasyona Traore!
Toplam 3
Yorum
,,,,,,,,,,,, dursun gitmeli tek çözüm bu yine negredo-gomis-balotelli gibi isimler dolaşır ömer şişmanoğlu-tunay gibi isimler gelir taraftar akıllansın
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Defans silbaştan
Toplam 12
Yorum
Erol Galatasaray 16 fenerbahçe 4 beşiktaş 3 kafa golü yedi.eğer bu kötü galatasaray hakem hayaları olmasa iyi iki stoperi olsa şu anda liderdi.
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"Tesadüf değil..."
Toplam 59
Yorum
ASLAN fs baskette avrupa birincisi. haklı galibiyetler aldılar dişe diş kıran kırana çok azimli oynuyorlar.süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrfbbbbbbbbbbbbbbb
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