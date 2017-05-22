 F.Bahçe'den bu akşam sürprizler var – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'den bu akşam sürprizler var

    F.Bahçe'den bu akşam sürprizler var

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon bitiren Fenerbahçe, zaferinin coşkusunu bu akşam taraftarıyla yaşayacak.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Ataşehir'de Ülker Sport Arena'dan üstü açık otobüse binecek sarı-lacivertli takım, buradan Bağdat Caddesi'ne gidecek.

    Taraftarların Bağdat Caddesi'ne davet edildiği açıklamada, "Oyuncularımız üstü açık takım otobüsü ile saat 19.00'da Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçerek Avrupa şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla kutlayacak." denildi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:29
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