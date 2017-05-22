 En azından 3’üncü bitirelim – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    En azından 3’üncü bitirelim

    En azından 3’üncü bitirelim

    “Taraftarlarımızı bu sezon hayal kırıklığına uğrattık” diyen , şimdi kendilerine düşenin en azından ligi G.Saray’ın üstünde 3. bitirmek ve sezonu geç açma şansını elde etmek olduğunu söyledi.

    Türkiye Kupası'na veda eden F.Bahçe'de bitime 3 maç kala yeni hedef belirlendi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli golcüsü , bugünkü G.Birliği maçı öncesi takım arkadaşları üzerinden camiaya mesaj gönderdi. 31 yaşındaki golcü, "Taraftarlarımızı bu sezon hayal kırıklığına uğrattık. En azından Türkiye Kupası'nı almak istiyorduk ama o da olmadı. Çok üzgünüz. Şimdi bize düşen en azından ligi G.Saray'ın üstünde üçüncü bitirmek. Böylece sezonu daha geç açma şansına da sahip olacağız. Ligde kolay maç yok. G.Birliği de iyi bir takım. Yenersek üçüncülük ibresi bize döner. Bunun için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

    BİR FORMÜL BULUNUR
    F.Bahçe'nin ligde 22 maçta, 11 golle en skoreri Sow, takımda kalmak için sarı-lacivertli yönetime çağrı yaptı. Senegalli yıldız, "Bonservisim Al Ahli'de ve son karar onların. Ancak F.Bahçe beni isterse bir formül bulunacağına inanıyorum" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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