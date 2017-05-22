 Emenike'den flaş ayrılık açıklaması – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'den flaş ayrılık açıklaması

    Emenike'den flaş ayrılık açıklaması
    Fenerbahçe'de performansı sık sık eleştirilen Nijeryalı golcü futbolcu Emmanuel , Gençlerbirliği maçı öncesi geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Yayıncı kuruluşa konuşan Emenike şu ifadeleri kullandı: "Basketbol takımımız için harika bir galibiyet oldu. Onların bu galibiyeti alması, beni çok mutlu etti. Kararı kulüp verir. Ben olabilecek her şeye hazırım. Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim. Ben her şeye hazırım."
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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