Emenike'den flaş ayrılık açıklaması
Yayıncı kuruluşa konuşan Emenike şu ifadeleri kullandı: "Basketbol takımımız için harika bir galibiyet oldu. Onların bu galibiyeti alması, beni çok mutlu etti. Kararı kulüp verir. Ben olabilecek her şeye hazırım. Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim. Ben her şeye hazırım."
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:40
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Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında
Toplam 5
Yorum
Dantes EUROLEAGUE ŞAMPİYONU sizi aşar, kendi aranızda Bjk-Kasmpaşa maçını yorumlayın siz. 1.5 Milyar insan canlı izledi ve FB AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!
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Aboubakar kaçmaz
Toplam 14
Yorum
Beşiktaşlı Hiç gerek yok,çünkü 10milyoneuro etmez.Araştır bul getir.Cenk bile 20gol atmışken,Aboubakar 11 gol,sanki Cenkten daha fazla atmış gibi geliy
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Mandzukic ısrarı sürüyor
Toplam 13
Yorum
hohoho SİZDE YALANDAN BİLE OLSA BÖLE HABER BİLE ÇIKMIYO O KADAR DÜŞÜKSÜNÜZ :D SEN BENCE GİT Bİ KÖŞEDE AĞLA :D
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