Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin tarihi zaferinden sonra sarı-lacivertli kulübe bir tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla aradı. Erdoğan ile Obradovic'in konuşmasına İbrahim Kalın tercümanlık yaptı. Erdoğan, Sırp teknik adama, "Hem kendim, hem ülkem adına sizi tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum" dedi. Obra ise "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak ve daha çok kazanacağız" yanıtını verdi.