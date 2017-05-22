Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin tarihi zaferinden sonra sarı-lacivertli kulübe bir tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla aradı. Erdoğan ile Obradovic'in konuşmasına İbrahim Kalın tercümanlık yaptı. Erdoğan, Sırp teknik adama, "Hem kendim, hem ülkem adına sizi tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum" dedi. Obra ise "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak ve daha çok kazanacağız" yanıtını verdi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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