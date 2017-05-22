 ''Çok değerli değil ama bir hedef var'' – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Çok değerli değil ama bir hedef var''

    ''Çok değerli değil ama bir hedef var''
    , üçüncülük şanslarının tehlikeye girmemesi için Gençlerbirliği'ni mutlaka yenmeleri gerektiğini hatırlatırken, "Takımda herkes bunun bilincinde. Önümüzde çok değerli olmasa da bir hedef var. Elimizden geleni yapıp İstanbul'a 3 puanla dönmek zorundayız" dedi. Slovak futbolcu, kupadan elendikleri için ise çok üzgün olduklarını sözlerine eklerken, "En çok da başkanımıza ve taraftarlarımıza üzülüyorum. Onları hayal kırıklığına uğrattık. Kalan üç maçımızı kazanırsak belki bizi affederler. Bunun için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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