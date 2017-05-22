Cezalı duruma düştü
Alper Potuk, Gençlerbirliği maçında Ahmet Oğuz’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Alper Potuk 34. dakikada sarı kart gördü. Ahmet Oğuz'la girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından dirsek attığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırılan Alper, gelecek hafta oynanacak kritik Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:17
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Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında
Toplam 5
Yorum
Dantes EUROLEAGUE ŞAMPİYONU sizi aşar, kendi aranızda Bjk-Kasmpaşa maçını yorumlayın siz. 1.5 Milyar insan canlı izledi ve FB AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!
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Aboubakar kaçmaz
Toplam 14
Yorum
Beşiktaşlı Hiç gerek yok,çünkü 10milyoneuro etmez.Araştır bul getir.Cenk bile 20gol atmışken,Aboubakar 11 gol,sanki Cenkten daha fazla atmış gibi geliy
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Mandzukic ısrarı sürüyor
Toplam 13
Yorum
hohoho SİZDE YALANDAN BİLE OLSA BÖLE HABER BİLE ÇIKMIYO O KADAR DÜŞÜKSÜNÜZ :D SEN BENCE GİT Bİ KÖŞEDE AĞLA :D
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