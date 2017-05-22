 Cezalı duruma düştü – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Cezalı duruma düştü

    Cezalı duruma düştü

    , Gençlerbirliği maçında Ahmet Oğuz’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de 34. dakikada sarı kart gördü. Ahmet Oğuz'la girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından dirsek attığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırılan Alper, gelecek hafta oynanacak kritik Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:17
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