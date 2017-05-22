Büyük takas!
İki oyuncunun da menajerliğini Ahmet Bulut yapıyor. Aziz Yıldırım’ın “Çalışmam” diye kara listeye aldığı Bulut’un, aracı vasıtasıyla Tolgay- Ozan takası için zemin yokladığı iddia edildi.
GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor'dan hocası Şenol Güneş'le birlikte çalışmak istediğini söylemişti. Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan ve gözdelerinden olan Tolgay Arslan'ın ise siyah-beyazlılarda az forma şansı bulduğu dönemlerde adı Fenerbahçe için gündeme gelmişti.
OZAN
Geçen sezon 7 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Ozan bu sezon 3 gol attı, 2 asist yaptı.
TOLGAY
Son dönemde yükselişe geçen Tolgay, Beşiktaş'a bu sezon 5 asistlik bir katkı yaptı. Gurbetçi yıldız, Trabzonspor'un transfer listesinin en başında yer alıyor.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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