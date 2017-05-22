 Büyük takas! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Büyük takas!

    Büyük takas!

    İki oyuncunun da menajerliğini Ahmet Bulut yapıyor. Aziz Yıldırım’ın “Çalışmam” diye kara listeye aldığı Bulut’un, aracı vasıtasıyla Tolgay- Ozan takası için zemin yokladığı iddia edildi.

    Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaş'ın gurbetçi yıldızı Tolgay Arslan'ın takas edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Projenin sahibi ise iki yıldızın da menajerliğini yapan Ahmet Bulut. Başkanı Aziz Yıldırım'ın kara listeye aldığı Bulut'un bu operasyonu aracılar vasıtasıyla yürüttüğü ileri sürüldü. BOMBA takas için aracılık yapan bazı menajerlerin, İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'la temas kurup teklifi bizzat ilettikleri ifade edildi. İki tarafın da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi.

    GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR
    , Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor'dan hocası Şenol Güneş'le birlikte çalışmak istediğini söylemişti. Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan ve gözdelerinden olan Tolgay Arslan'ın ise siyah-beyazlılarda az forma şansı bulduğu dönemlerde adı Fenerbahçe için gündeme gelmişti.

    OZAN
    Geçen sezon 7 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Ozan bu sezon 3 gol attı, 2 asist yaptı.

    TOLGAY
    Son dönemde yükselişe geçen Tolgay, Beşiktaş'a bu sezon 5 asistlik bir katkı yaptı. Gurbetçi yıldız, Trabzonspor'un transfer listesinin en başında yer alıyor.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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