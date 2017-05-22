Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe’yi kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi Final Four'un şampiyonluk maçında Fenerbahçe’nin, Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek kupayı kazandığı karşılaşmayı yerinden takip etti.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte izleyen Bakan Çağatay Kılıç, sarı-lacivertli takımın tarihi başarısının ardından soyunma odasına inerek sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik etti.
Bakan Çağatay Kılıç, karşılaşmanın ardından yayınladığı tebrik mesajında ise şu ifadelere yer verdi: "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finalde Olimpiakos'u 80 - 64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemize bu gururu yaşatan bütün oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:44
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Şok! İki sakatlık birden
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu 2 yıldır hayretle takip etmekteyim.zorla ve elbirliği ile basketbol ülkeye aşılanmaya,sevdirilmeye çalışılıyor.kimlerin oyunu acaba bu da...
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Gomis’ten yeşil ışık
Toplam 2
Yorum
rasheed anlaşıldı negredo, gomis falan gs'nin bu senedki transfer operasyonu da felaket olacak , pandev'i getiren adamlar hiç ders almıyor...
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Jouse defteri kapandı
Toplam 9
Yorum
rasheed linnes ve josue'ye yazık ettiler, bütün bidon adamlar torpille oynarken bu iki isme üvey evlat muamelesi yapıldı bütün sezon.
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