 Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe’yi kutladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe’yi kutladı

    Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe’yi kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi Final Four'un şampiyonluk maçında Fenerbahçe’nin, Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek kupayı kazandığı karşılaşmayı yerinden takip etti.

    İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte izleyen Bakan Çağatay Kılıç, sarı-lacivertli takımın tarihi başarısının ardından soyunma odasına inerek sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik etti.

    Bakan Çağatay Kılıç, karşılaşmanın ardından yayınladığı tebrik mesajında ise şu ifadelere yer verdi: "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finalde Olimpiakos'u 80 - 64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemize bu gururu yaşatan bütün oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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