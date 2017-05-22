Antic, Datome'nin saçlarını kesti
Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi Datome, karşılaşmadan önce, maçı kazanmaları durumunda saçlarını kestireceğini söylemişti. Pero Antic, kupa töreninin ardından Datome'nin saçlarını kesti.
DATOME: SÖZÜMÜ TUTTUM
Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, "Şampiyon olursak saçımı keseceğim diye söz vermiştim ve bunu tuttum" dedi.
Fenerbahçe, THY Euroleague Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Luigi Datome, "Evet şampiyonuz. Bu sefer başardık çok mutluyuz. Ülkeye ve takıma ilk şampiyonluğu getirdik. Bizim çok özel, müthiş bir gece oldu. Şampiyon olursak saçımı keseceğim diye söz vermiştim ve bunu tuttum. Seneye de sakalımı keser miyim? Bilmiyorum. Şimdi eğlence ve kutlama zamanı" ifadelerini kullandı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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