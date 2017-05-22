Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye tebrik!

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in yıllardır sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye'de basketbolu sevdirdiği vurgulanarak, "Türkiye'de bu branştaki ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı kazanmamızın ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı dün gece büyük bir başarıya ulaşarak, hepimizi gururlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen final mücadelesinde THY Avrupa Ligi kupasını ülkemize getiren Fenerbahçe Kulübünü, idari ve teknik kadroları ile tüm sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ederiz." denildi.