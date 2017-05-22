Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye tebrik!
Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in yıllardır sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye'de basketbolu sevdirdiği vurgulanarak, "Türkiye'de bu branştaki ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı kazanmamızın ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı dün gece büyük bir başarıya ulaşarak, hepimizi gururlandırdı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen final mücadelesinde THY Avrupa Ligi kupasını ülkemize getiren Fenerbahçe Kulübünü, idari ve teknik kadroları ile tüm sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ederiz." denildi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
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Defans silbaştan
Toplam 17
Yorum
GS'li birader serdarı koy ahmeti yedek bırak diyosun.Hangi akılla bunu diyosun.Serdar 1maç oynar sezon boyu sakat.Takımın en iyisi Ahmet ve Linnes
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Büyük takas!
Toplam 71
Yorum
Beşiktaşlı Böyle büyük takasmı olur tolgaydan başka büyük göremiyorum :)
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Taraftar ilgisiz kaldı
Toplam 3
Yorum
ts61 fener 10 ne oynuyor istanbul 20 milyon TRABZON 800 bin nufuslu şehir gayet normal seneye zirvede olsun 40 bine rahat oynar
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