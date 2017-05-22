Advocaat'tan van Persie açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, ilk yarısını 1-0 yenik bitirdikleri ve maç sonu 2-1 galip geldikleri Gençlerbirliği müsabakasına ilişkin, “Futbolcularıma ilk yarıda oynadığınız futbolu oynarsanız, bu maçı kazanma şansınız yok dedim. İkinci yarıya futbolcular bu düşünceyle çıktılar ve kazandık “dedi.
Van Persie'nin milli takıma alınmaması
Van Persie'nin Hollanda Milli Takıma neden alınmadığına yönelik soruya ise Advocaat, "Bazı sebeplerim var ama açıklamak istemiyorum" dedi.
"Bu maçı kazanma şansınız yok dedim"
Müsabakanın ilk yarısını 1-0 yenik bitiren ve futbolcularına soyunma odasında, "Futbolcularıma ilk yarıda oynadığınız futbolu oynarsanız, bu maçı kazanma şansınız yok" dediğini ifade eden, tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıya futbolcular bu düşünceyle çıktılar ve kazandık" diye konuştu.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:32
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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