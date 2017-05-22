Advocaat: ''Kendinizi kurtarın''
Dick Advocaat, G.Birliği maçının son toplantısında futbolcularına yönelik derslik sözler sarf etti. “Ben gidiyorum. Aranızdan da belki birçok isim yeni sezonda bu takımda olmayacak. Bu maç belki de son fırsat. Galatasaray’a geçilip üçüncülüğü de kaçırırsak bunun bedeli çok ağır olur. Kalan maçları kazanın, kendinizi kurtarın”
Zira lig üçüncü bitirilir, Başakşehir de kupayı kazanırsa; Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne eylül ayında başlayacak grup aşamasından katılacak. Bu da sezonu geç açmak, dolayısıyla da uzun tatil yapmak demek. Aksi halde sarı-lacivertliler sezonu erken açma tehlikesiyle karşı karşıya...
BELKİ BAŞKAN VAZGEÇER
Teknik direktör Dick Advocaat, takım Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya hareket etmeden önce futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve bu konunun altını çizdi. Hollandalı çalıştırıcı, daha önemli konulara da değindi. İşte o konuşma:
"Ben yeni bir görev için ayrılıyorum, seneye yokum. Biliyorum ve eminim ki aranızdan belki de birçok isim yeni sezonda bu takımda olmayacak. Belli olmaz, başkanın fikri belki değişir, kalan kalır. Ancak bunu siz sağlayacaksınız. Bunun için son fırsatlarınızı kullanıyorsunuz. Galatasaray'a geçilip üçüncülüğü de kaçırırsak, bunun bedeli çok ağır olur. Kalan maçları kazanın ve kendinizi kurtarın."
KANARYA 43-15 ÖNDE
F.Bahçe ile G.Birliği ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 43, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 29 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ankara'daki maçlarda Kanarya'nın 13, Gençler'in 12 galibiyeti var; 18 karşılaşma berabere sonuçlandı. Son 32 maçta F.Bahçe sadece 3 kez yenildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı F.Bahçe 3-0 kazandı.
FENER'DE 'SARI' TEHLİKE!
G.Birliği müsabakası öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Volkan Şen, Stoch, başkentte sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Kadroda olmayan Ozan ve Wiel de sınırda.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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