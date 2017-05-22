 Advocaat: ''Kendinizi kurtarın'' – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Advocaat: ''Kendinizi kurtarın''

    Advocaat: ''Kendinizi kurtarın''

    , G.Birliği maçının son toplantısında futbolcularına yönelik derslik sözler sarf etti. “Ben gidiyorum. Aranızdan da belki birçok isim yeni sezonda bu takımda olmayacak. Bu maç belki de son fırsat. Galatasaray’a geçilip üçüncülüğü de kaçırırsak bunun bedeli çok ağır olur. Kalan maçları kazanın, kendinizi kurtarın”

    Şampiyonluğa haftalar öncesinden havlu atan, yarı finalde Başakşehir'e elenip Ziraat Türkiye Kupası'na da el sallayan Fenerbahçe'nin önünde artık tek bir hedef kaldı; lig üçüncülüğü! Uzun tatil yapmak için bu çok önemli bir fırsat.

    Zira lig üçüncü bitirilir, Başakşehir de kupayı kazanırsa; , Avrupa Ligi'ne eylül ayında başlayacak grup aşamasından katılacak. Bu da sezonu geç açmak, dolayısıyla da uzun tatil yapmak demek. Aksi halde sarı-lacivertliler sezonu erken açma tehlikesiyle karşı karşıya...

    BELKİ BAŞKAN VAZGEÇER
    Teknik direktör Dick Advocaat, takım Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya hareket etmeden önce futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve bu konunun altını çizdi. Hollandalı çalıştırıcı, daha önemli konulara da değindi. İşte o konuşma:

    "Ben yeni bir görev için ayrılıyorum, seneye yokum. Biliyorum ve eminim ki aranızdan belki de birçok isim yeni sezonda bu takımda olmayacak. Belli olmaz, başkanın fikri belki değişir, kalan kalır. Ancak bunu siz sağlayacaksınız. Bunun için son fırsatlarınızı kullanıyorsunuz. Galatasaray'a geçilip üçüncülüğü de kaçırırsak, bunun bedeli çok ağır olur. Kalan maçları kazanın ve kendinizi kurtarın."

    KANARYA 43-15 ÖNDE
    F.Bahçe ile G.Birliği ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 43, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 29 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ankara'daki maçlarda Kanarya'nın 13, Gençler'in 12 galibiyeti var; 18 karşılaşma berabere sonuçlandı. Son 32 maçta F.Bahçe sadece 3 kez yenildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı F.Bahçe 3-0 kazandı.

    FENER'DE 'SARI' TEHLİKE!
    G.Birliği müsabakası öncesinde 'de 6 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Volkan Şen, Stoch, başkentte sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Kadroda olmayan Ozan ve Wiel de sınırda.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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