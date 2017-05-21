 U21 şampiyon – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    U21 şampiyon

    U21 şampiyon

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği’ni Yiğithan’ın golüyle yenerek, Beşiktaş’ın önünde şampiyonluğunu ilan etti

    Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig'de şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 85. dakikada Yiğithan'ın attığı golle 1-0 yenerek puanını 78'e yükseltti ve bitime iki hafta kala takipçisi Beşiktaş ile arasındaki 8 puan farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan etti. U21'lerin hocası Şenol Çorlu, takdir edilmesi gereken bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Kolay bir sezon değildi. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız şampiyon olmak ve aynı zamanda A takıma futbolcu vermekti. Baktığımızda Yiğit'in, Uygar'ın, kaleci Ertuğrul'un A takımda olması bizler için ayrı bir gurur. İki hedefimize de ulaştık" açıklamasında bulundu.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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