U21 şampiyon
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği’ni Yiğithan’ın golüyle yenerek, Beşiktaş’ın önünde şampiyonluğunu ilan etti
Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig'de şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 85. dakikada Yiğithan'ın attığı golle 1-0 yenerek puanını 78'e yükseltti ve bitime iki hafta kala takipçisi Beşiktaş ile arasındaki 8 puan farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan etti. U21'lerin hocası Şenol Çorlu, takdir edilmesi gereken bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Kolay bir sezon değildi. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız şampiyon olmak ve aynı zamanda A takıma futbolcu vermekti. Baktığımızda Yiğit'in, Uygar'ın, kaleci Ertuğrul'un A takımda olması bizler için ayrı bir gurur. İki hedefimize de ulaştık" açıklamasında bulundu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
U21 şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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