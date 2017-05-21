Sakıb için bir girişim yok
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sakıb Aytaç konusunda Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Öztürk, "Fenerbahçe'den hiçbir girişim olmadı. Sakıb bizim için önemli ve Antalyaspor'un gelecek planlamasında olan bir futbolcu. Oyuncumuzu seviyoruz ve satmak gibi düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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