Sakıb için bir girişim yok

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sakıb Aytaç konusunda Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Öztürk, "Fenerbahçe'den hiçbir girişim olmadı. Sakıb bizim için önemli ve Antalyaspor'un gelecek planlamasında olan bir futbolcu. Oyuncumuzu seviyoruz ve satmak gibi düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.