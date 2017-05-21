 Sakıb için bir girişim yok – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Sakıb için bir girişim yok

    Sakıb için bir girişim yok
    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sakıb Aytaç konusunda Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Öztürk, "Fenerbahçe'den hiçbir girişim olmadı. Sakıb bizim için önemli ve Antalyaspor'un gelecek planlamasında olan bir futbolcu. Oyuncumuzu seviyoruz ve satmak gibi düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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