 RMC: Lyon dünden razı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    RMC: Lyon dünden razı

    RMC: Lyon dünden razı
    Mathieu Valbuena haberleri hız kesmiyor... Fransız basını önceki gün Fenerbahçe'nin yıldız 10 numara ile prensip anlaşmasına vardığını, transferin kulüplerin anlaşmasına kaldığını duyurmuştu. RMC Radyosu da dün Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın Valbuena'yı Fenerbahçe'ye satmaya dünden razı olduğunu belirtti. Gerekçe olarak ise tecrübeli futbolcunun yaşının 33'e gelmesi gösterildi. Başkan Aulas'ı n Valbuena'dan para kazanmak istediği ve gitmesi için her kolaylığı yapmaya hazır olduğu vurgulandı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RMC: Lyon dünden razı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.