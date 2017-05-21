RMC: Lyon dünden razı
Mathieu Valbuena haberleri hız kesmiyor... Fransız basını önceki gün Fenerbahçe'nin yıldız 10 numara ile prensip anlaşmasına vardığını, transferin kulüplerin anlaşmasına kaldığını duyurmuştu. RMC Radyosu da dün Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın Valbuena'yı Fenerbahçe'ye satmaya dünden razı olduğunu belirtti. Gerekçe olarak ise tecrübeli futbolcunun yaşının 33'e gelmesi gösterildi. Başkan Aulas'ı n Valbuena'dan para kazanmak istediği ve gitmesi için her kolaylığı yapmaya hazır olduğu vurgulandı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
RMC: Lyon dünden razı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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