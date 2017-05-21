RMC: Lyon dünden razı

Mathieu Valbuena haberleri hız kesmiyor... Fransız basını önceki gün Fenerbahçe'nin yıldız 10 numara ile prensip anlaşmasına vardığını, transferin kulüplerin anlaşmasına kaldığını duyurmuştu. RMC Radyosu da dün Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın Valbuena'yı Fenerbahçe'ye satmaya dünden razı olduğunu belirtti. Gerekçe olarak ise tecrübeli futbolcunun yaşının 33'e gelmesi gösterildi. Başkan Aulas'ı n Valbuena'dan para kazanmak istediği ve gitmesi için her kolaylığı yapmaya hazır olduğu vurgulandı.