Persie, Feyenoord’a!
Fenerbahçe’nin kurtulmak istediği Van Persie’nin Feyenoord’un listesine girmesi umut oldu. Hollanda basını, şartlar oluşursa alt yapıda yetişen yıldızın transfer edilebileceğini iddia etti
Robin van Persie'den bekleneni verememesi ve yüksek maliyeti nedeniyle kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de Feyenoord'un oyuncu ile ilgilenmesi umut oldu.
Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna yıldız bir oyuncu katmayı planlayan Feyenoord'un listesinde Van Persie'nin de yer aldığını kaydetti.
Altyapıdan yetişen Van Persie'nin şartlar oluşursa transfer edilebileceği yorumu yapıldı. Robin, Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta 12 gol atıp, 4 asist yaptı. Advocaat, Van Persie'yi milli takıma almamıştı.
Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna yıldız bir oyuncu katmayı planlayan Feyenoord'un listesinde Van Persie'nin de yer aldığını kaydetti.
Altyapıdan yetişen Van Persie'nin şartlar oluşursa transfer edilebileceği yorumu yapıldı. Robin, Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta 12 gol atıp, 4 asist yaptı. Advocaat, Van Persie'yi milli takıma almamıştı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
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Atillas-BJK Akıl mantık
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