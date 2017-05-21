 Persie, Feyenoord’a! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Persie, Feyenoord’a!

    Persie, Feyenoord’a!

    Fenerbahçe’nin kurtulmak istediği Van Persie’nin Feyenoord’un listesine girmesi umut oldu. Hollanda basını, şartlar oluşursa alt yapıda yetişen yıldızın transfer edilebileceğini iddia etti

    Robin van Persie'den bekleneni verememesi ve yüksek maliyeti nedeniyle kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de Feyenoord'un oyuncu ile ilgilenmesi umut oldu.

    Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna yıldız bir oyuncu katmayı planlayan Feyenoord'un listesinde Van Persie'nin de yer aldığını kaydetti.

    Altyapıdan yetişen Van Persie'nin şartlar oluşursa transfer edilebileceği yorumu yapıldı. Robin, Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta 12 gol atıp, 4 asist yaptı. Advocaat, Van Persie'yi milli takıma almamıştı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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