Obradovic: Fenerbahçe adına çok mutluyum

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kazanılan Euroleague Kupası’nın ardından “Bütün 1 yılın emeğinin karşılığını almak çok güzel. Kendi adıma çok mutluyum ama Fenerbahçe adına daha çok mutluyum” dedi.

Fenerbahçe'ye tarihi bir başarı yaşatan Zeljko Obradovic, Avrupa şampiyonu olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kendi adıma mutluyum ama Fenerbahçe adına daha çok mutluyum. İlk kez bu kupa alındı. Başkanımız Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum bana istediğim gibi bir çalışma ortamı sağladıkları için. Ofiste çalışanlardan başlayarak herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bütün zafer oyunculara gidiyor. Real Madrid'e karşı kazandık 2 gün önce. Final Four'dan önce şehrin her yerinde bu atmosferi hissediyorduk. Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı var ve hep bizimle birlikte oldular. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu her büyük kulüpte olmaz. Sadece bu Final Four'da değil, her maçta çok iyi atmosfer oluyordu. Olympiakos'u da tebrik ediyorum. Müthiş bir organizasyonları var. Mükemmel bir sezon geçirdiler. Bizim adımıza çok zor bir maçtı. Bu oyuna hazırlanmak için bütün gece çalıştım. Onlar adına da güzel bir dönemdi. Hayat devam ediyor. Bu akşam kutlayacağız. Çarşamba günü Türkiye Play-Off'ları başlıyor. Bu maçlara da çok iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.



"Antic'in az oynaması benim kararım"

Pero Antic'le ilgili olarak gelen bir soruyu yanıtlayan Obradovic, "Pero Antic'in neden az süre aldığı soruluyor. Bu koçun kararıdır, koçun işidir. Yani benim işim. Tabii ki bütün oyuncularımı oynatmak istiyorum. Bu akşam sahaya çıkmadan önce oyuncularıma son söylediğim şey, bunun bir final oyunu olduğuydu. 'Hepinize mutlaka oynama fırsatı vermek isterim ama bu biraz güç oluyor' dedim. Herkese fırsat vermek benim hayalim" dedi. Önümüzdeki yıl da Fenerbahçe'yle Final Four'u kazanmak istediğini söyleyen başarılı hoca, "Hangi Final Four'a giderseniz kupayı almak istersiniz. Fenerbahçe 3. kez Final Four'a kaldı ama tarihinde ilk kez kupayı alıyor. Nerede oynarsak oynayalım benim için aynı şey geçerli. Önümüzdeki yıl Final Four benim ülkemde, Belgrad'da olacak. Önümüzdeki sene de hedefimiz Belgrad'daki Final Four'u kazanmak" diye konuştu.



"Ekpe kadar konsantre bir oyuncu görmedim"

MVP seçilen Ekpe'nin çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Obradovic, "Ekpe bugün her yerdeydi. Final Four'daki performansı çok iyi. 108 puan aldı. Sadece skor yapmak değil onun amacı. Basketbol öyle bir oyun ki Real Madrid bizim çevre oyuncularımıza odaklanmak istedi, biz de içeride etkili olduk. Bugün kaç tane 3 sayılık atış yaptık gördünüz. Ekpe'nin takıma katkısı çok fazla. 25 yıldır koçluk yapıyorum ve Ekpe kadar konsantrasyonu olan bir başka oyuncu hatırlamıyorum. Hem hücumda hem savunmada çok konsantre oynuyor" ifadelerini kullandı.



"Başkan bize güven verdi"

Baskonya'da 36 sayılık bir fark yediklerini söyleyen Obradovic, "Kazandığım her Final Four'da hep aynı duyguyu hissediyorum. Çünkü bu başarının arkasında 1 yıllık büyük bir emek var. Baskonya'da 36 sayı farkla yendiler bizi. Gece 11'de oynadık. Herkes uykuluydu. Aziz Yıldırım otele geldi ve oyundan bahsetti. 'Nasılsın' dedi ve 'üzülme her şey yoluna girecek' dedi. Bunu oyunculara söyledim. Başkandan bu tür bir güven gelince her şey daha farklı oluyor. Bütün zafer oyuncularımızın. Buraya gelme amacım bu kulübe bu başarıyı kazandırmaktı. Amacımıza ulaştık. Benim için oyuncuların pasaportu önemli değil, kendisi önemli sahada kaç saat çalıştıkları önemli. Bazı isimler çok önemli yerlere gelebilecek belki ama bu onlara bağlı. Her sabah saat 9'da ofisime gidip, gece 10'da evime gidiyorum. Türk, Amerikalı ya da Sırp benim için önemli değil, kim basketbol oynamak istiyorsa o kazanacaktır" dedi.



"En fazla baskıyı kendime ben uyguluyorum"

Sezon başında kendisine çok fazla baskı kurulmak istendiğini söyleyen Obradovic, "İnsanlar benim üzerimde baskı uygulamaya çalıştılar. Kimse benim kendime uyguladığım baskıdan fazlasını bana uygulayamaz. Fenerbahçe dünyadaki en iyi takımlardan birisi. Bugün Avrupa'daki en iyi takımız. Biz son 3 yılda 2 final oynadık. Bu çok önemli bizim için. Her hafta partiye gider gibi işe gideceğim. Hayatımda bir takım başka şeyler de yapacağım tabii ki" diyerek sözlerini tamamladı.