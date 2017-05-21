 Mesai sürdü – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Mesai sürdü

    Mesai sürdü
    Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcuların top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel varyasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi. Basına kapalı çalışmayı Dick Advocaat yönettti.

    Yolculuk bugün
    Sarı-lacivertli takım, bugün Ankara'ya gidecek. Samandıra'da yapılacak son antrenmanın ardından kafile başkente hareket edecek. Advocaat 18 kişilik maç kadrosunu bugünkü idmanın ardından açıklayacak.

    Tatil aşkına 3 puan
    G.Saray ile 3.'lük mücadelesi veren sarı-lacivertliler için Gençlerbirliği maçının önemi büyük. Zira ligi 3. sırada bitirmesi durumunda sezonu daha geç açacak. Dördüncü olması halinde ise Avrupa Ligi'nde bir eleme fazla oynayacağı için sezona çok daha erken başlayacak. Futbolcular daha çok tatil için kazanmak zorunda...
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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