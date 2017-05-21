Mesai sürdü
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcuların top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel varyasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi. Basına kapalı çalışmayı Dick Advocaat yönettti.
Yolculuk bugün
Sarı-lacivertli takım, bugün Ankara'ya gidecek. Samandıra'da yapılacak son antrenmanın ardından kafile başkente hareket edecek. Advocaat 18 kişilik maç kadrosunu bugünkü idmanın ardından açıklayacak.
Tatil aşkına 3 puan
G.Saray ile 3.'lük mücadelesi veren sarı-lacivertliler için Gençlerbirliği maçının önemi büyük. Zira ligi 3. sırada bitirmesi durumunda sezonu daha geç açacak. Dördüncü olması halinde ise Avrupa Ligi'nde bir eleme fazla oynayacağı için sezona çok daha erken başlayacak. Futbolcular daha çok tatil için kazanmak zorunda...
Yolculuk bugün
Sarı-lacivertli takım, bugün Ankara'ya gidecek. Samandıra'da yapılacak son antrenmanın ardından kafile başkente hareket edecek. Advocaat 18 kişilik maç kadrosunu bugünkü idmanın ardından açıklayacak.
Tatil aşkına 3 puan
G.Saray ile 3.'lük mücadelesi veren sarı-lacivertliler için Gençlerbirliği maçının önemi büyük. Zira ligi 3. sırada bitirmesi durumunda sezonu daha geç açacak. Dördüncü olması halinde ise Avrupa Ligi'nde bir eleme fazla oynayacağı için sezona çok daha erken başlayacak. Futbolcular daha çok tatil için kazanmak zorunda...
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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