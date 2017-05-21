Hasan Ali elden kaçabilir
Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz görüşülmedi. Yönetimin, iç transfere yeni hocanın kesinleşmesinin ardından start vereceği belirtiliyor. Ancak Hasan Ali bundan rahatsız. Bir an önce durumunun netleşmesini isteyen oyuncunun, teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Hasan Ali elden kaçabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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