Hasan Ali elden kaçabilir

Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz görüşülmedi. Yönetimin, iç transfere yeni hocanın kesinleşmesinin ardından start vereceği belirtiliyor. Ancak Hasan Ali bundan rahatsız. Bir an önce durumunun netleşmesini isteyen oyuncunun, teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.