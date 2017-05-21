 Hasan Ali elden kaçabilir – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Hasan Ali elden kaçabilir

    Hasan Ali elden kaçabilir
    Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz görüşülmedi. Yönetimin, iç transfere yeni hocanın kesinleşmesinin ardından start vereceği belirtiliyor. Ancak Hasan Ali bundan rahatsız. Bir an önce durumunun netleşmesini isteyen oyuncunun, teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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