Gençler’in defansı kale
Gençlerbirliği bu sezon sahasında oynadığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ankara ekibi evinde sadece 7 gol yerken, ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda. Kırmızı-siyahlılar sahasında sadece Galatasaray (0-1), Beşiktaş (1- 1), Osmanlıspor (1- 1), Bursaspor (3-1), Antalyaspor (1-1), Kayserispor (2-1), Adanaspor (0-1) maçlarında kalesini gole kapatamadı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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