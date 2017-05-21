 Gençler’in defansı kale – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gençler’in defansı kale

    Gençler’in defansı kale
    Gençlerbirliği bu sezon sahasında oynadığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ankara ekibi evinde sadece 7 gol yerken, ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda. Kırmızı-siyahlılar sahasında sadece Galatasaray (0-1), Beşiktaş (1- 1), Osmanlıspor (1- 1), Bursaspor (3-1), Antalyaspor (1-1), Kayserispor (2-1), Adanaspor (0-1) maçlarında kalesini gole kapatamadı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençler’in defansı kale haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.