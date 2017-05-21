Gençler’in defansı kale

Gençlerbirliği bu sezon sahasında oynadığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ankara ekibi evinde sadece 7 gol yerken, ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda. Kırmızı-siyahlılar sahasında sadece Galatasaray (0-1), Beşiktaş (1- 1), Osmanlıspor (1- 1), Bursaspor (3-1), Antalyaspor (1-1), Kayserispor (2-1), Adanaspor (0-1) maçlarında kalesini gole kapatamadı.