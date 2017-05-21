Fernandao, Bahia’ya mı?
Sezonu erken kapatan Jose Fernandao'nun biletinin kesileceği iddiaları artıyor.
Brezilyalı forvete, devre arası Çin'den 12 milyon euro'luk teklif geldiği iddia edilmişti. Yönetim teklif yinelenirse bu kez değerlendirecek. Aksi halde oyuncuyu isteyen eski kulübü Bahia ile masaya oturulacak. Bahia ihtimali daha kuvvetli.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Fernandao, Bahia’ya mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.