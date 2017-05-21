 Fernandao, Bahia’ya mı? – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Fernandao, Bahia’ya mı?

    Fernandao, Bahia’ya mı?

    Sezonu erken kapatan Jose Fernandao'nun biletinin kesileceği iddiaları artıyor.

    Brezilyalı forvete, devre arası Çin'den 12 milyon euro'luk teklif geldiği iddia edilmişti. Yönetim teklif yinelenirse bu kez değerlendirecek. Aksi halde oyuncuyu isteyen eski kulübü Bahia ile masaya oturulacak. Bahia ihtimali daha kuvvetli.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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