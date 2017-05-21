Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda sadece 4 taraftarın karşılaması dikkati çekti. İç hatlar terminali çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, daha sonra güvenlik önlemleri altında kulübün İncek'teki tesislerine hareket etti.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:55
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Pek yakında!
Toplam 16
Yorum
kartal Ne kadar zorunuza gidiyor ŞAMPİYON OLMAMIZ
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Sneijder başka
Toplam 8
Yorum
Aslan GÖBEK GITTI SNEIJDER GERI GELDI
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Kiralama devri bitti
Toplam 5
Yorum
Aslan DENAYER IYI VE HIZLI STOPER BIZE HAVA TOPLARINDA ETKILI STOPER LAZIM DENAYERI TANIYORUZ HAVA TOPLARINDA ETKILI DEGIL SEMIH GIBI
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