 Fenerbahçe'ye taraftar şoku! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'ye taraftar şoku!

    Fenerbahçe'ye taraftar şoku!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.

    Sarı-lacivertli kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda sadece 4 taraftarın karşılaması dikkati çekti. İç hatlar terminali çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, daha sonra güvenlik önlemleri altında kulübün İncek'teki tesislerine hareket etti.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:55
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