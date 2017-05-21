Fenerbahçe'ye taraftar şoku!

Sarı-lacivertli kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda sadece 4 taraftarın karşılaması dikkati çekti. İç hatlar terminali çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, daha sonra güvenlik önlemleri altında kulübün İncek'teki tesislerine hareket etti.