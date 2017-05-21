 Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı kaydedildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

    Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de uçakla Ankara'ya hareket gidecek.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:19
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