Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı kaydedildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de uçakla Ankara'ya hareket gidecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.