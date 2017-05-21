Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı kaydedildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de uçakla Ankara'ya hareket gidecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:19
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Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Geçen yıl milyon avrolar ödenerek alınan tüm oyuncular bedavaya gitti. Şimdi de gitmek için FB'den extra para isteyenler var. Kulüp batmış..
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Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Hasan Ali'ye 4,5 milyon avro transfer bedeli ödeyen zihniyet, şimdi onun da diğerleri gibi bedavaya gideceğine göz yumuyor.
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Dudu transferi zora girdi
Toplam 4
Yorum
karakartal kardeş ben çok büyük konuşma derim. bizim takımın başında esnaf kafalı bir başkan var hatırlatırım :)
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