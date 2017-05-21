F.Bahçe olimpiyatları
F.Bahçe Spor Okulları Olimpiyatları'nın ilki yapıldı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki organizasyonda 40 spor okulundan 1510 sporcu ve antrenör yer aldı.
Minikler ringde tamyol
Burdur'daki Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçe'den 44.5 kiloda ringe çıkan Cengizhan Bostan ve Berdan Candan üst tura çıktı.
Minikler ringde tamyol
Burdur'daki Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçe'den 44.5 kiloda ringe çıkan Cengizhan Bostan ve Berdan Candan üst tura çıktı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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