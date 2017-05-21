 F.Bahçe olimpiyatları – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    F.Bahçe olimpiyatları

    F.Bahçe olimpiyatları
    F.Bahçe Spor Okulları Olimpiyatları'nın ilki yapıldı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki organizasyonda 40 spor okulundan 1510 sporcu ve antrenör yer aldı.

    Minikler ringde tamyol
    Burdur'daki Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçe'den 44.5 kiloda ringe çıkan Cengizhan Bostan ve Berdan Candan üst tura çıktı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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