 Dış sahada daha rahat – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Dış sahada daha rahat

    Dış sahada daha rahat
    Fenerbahçe bu sezon deplasmanda daha etkili. Son altı dış saha maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilmedi. En son 29 Ocak 2017'de Kayseri'de 4-1 kaybeden Kanarya bu sezon deplasmanda 28 puan topladı. Sarı- lacivertliler iç sahada ise bir fazlası ile 29 puan elde edebildi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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