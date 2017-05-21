Dış sahada daha rahat

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda daha etkili. Son altı dış saha maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilmedi. En son 29 Ocak 2017'de Kayseri'de 4-1 kaybeden Kanarya bu sezon deplasmanda 28 puan topladı. Sarı- lacivertliler iç sahada ise bir fazlası ile 29 puan elde edebildi.