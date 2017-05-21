Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.