 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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