Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:15
-
Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
abrtmayın avrupada en çok ,hatta nba derecesinde yatırım yapılıyor.2. olan olimpiakosdan 10 kat daha fazla para harcıyor fb baskete.geç bile kalındı
-
Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 13
Yorum
BAŞARAN İstemediği oyuncular yüksek ücretle alınıyor ve yatıyorlar Mitroviç bardağı taşırdı onların hamallığını saha çekecek 4 yıldır böyle boyko
-
Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Toplam 1
Yorum
Bjkli Ercan 4 kişi mi baya gelmiş yine hiç olmaması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.