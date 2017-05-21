 Cankurtaran – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Cankurtaran

    Cankurtaran

    Hollandalı hocanın, Şener ve Ozan Tufan’ın yokluğunda sağ bekte Gençlerbirliği karşısında ’a şans vereceği öğrenildi

    Fenerbahçe, Süper Lig'de 3.'lük yolunda büyük önem taşıyan maçta yarın akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu maç öncesi sağ bekte kriz yaşayan teknik direktör Dick Advocaat'ın bu bölgeye Mehmet Topal'ı hazırladığı bildirildi. Sarı-lacivertli takımda sağ beklerden Gregory van der Wiel özel hayatında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı. Bu mevkinin diğer oyuncusu Şener Özbayraklı'nın yanı sıra geçici olarak monte edilen Ozan Tufan ise sakat.

    GERÇEK BİR JOKER
    İki oyuncunun da maça yetişme şanslarının düşük olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'yi de bu mevkide deneyen ancak bu kez sol bekte sıkıntı yaşayan Advocaat'ın sağ bekte yarın akşam 'a görev vereceği öğrenildi. Asıl mevkisi orta saha olan Topal, yoklukta tam bir cankurtaran. Tecr übeli oyuncu hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de daha önce stoper ve kanatlarda da forma giymiş ve başarıyla altından kalkmıştı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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