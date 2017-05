Bogdanovic: “Bu şampiyonluğa çok inanmıştık”

THY Euroleague Finali'nde Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek, şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic , "Şampiyonuz çok mutluyuz. Tüm taraftarımıza çok teşekkürler. Bizi tüm yıl desteklediler. Bu şampiyonluğa çok inanmıştık. Tüm takım arkadaşlarıma, hocamıza, ve beni her zaman destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Maç sayı farkından dolayı kolay gözükebilir ama zor bir maç oldu. Çok çalıştık yenmek için. Bizim için müthiş tecrübe oldu" şeklinde konuştu.Transfer konuları hakkında da açıklamalarda bulunan yıldız basketbolcu, "Transfer konusunda ise öncelik lig şampiyonluğu. Obradovic ile bu konuyu birçok kez konuştuk. Bana her zaman transfer konularını düşünme dedi. Bende düşünmedim. Ama bir gerçek varki NBA benim hayalim. Ama şu an bunu konuşmak istemiyorum" diye konuştu.